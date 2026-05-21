„Wurde das gesamte Spiel über nur beleidigt“

„Das war nie der Plan, aber ich bereue gar nichts davon. Wenn du dich nach dem Training mit der Familie am Strand treffen kannst, ist das ein unglaubliches Lebensgefühl.“ Das waren auch die Triple-Siege mit dem FC Porto und AEK Athen.



Feindbild in Athen

Wobei er bei letzteren nach dem Wechsel zu Rivale Olympiakos zum Feindbild wurde. „Ich habe Drohungen erhalten, wurde unter der Gürtellinie beleidigt.“ Die Antwort gab er stets auf dem Platz, die Buhrufe dienten als Extramotivation – auch weil er kein griechisch sprach. „Von den AEK-Fans wurde ich nach dem Wechsel das gesamte Spiel über nur beleidigt. Verstanden habe ich aber nur ’Bauer’, das hat mich gepusht“, lacht der Goalie, der im Anschluss mit Olympiakos sogar Meister wurde – und die Kritiker zum Schweigen brachte.