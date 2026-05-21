Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kult-Goalie Bauer

„Wurde das gesamte Spiel über nur beleidigt“

Handball
21.05.2026 13:52
Mit dem FC Porto gewann Thomas Bauer (mit Pokal) das Triple.
Mit dem FC Porto gewann Thomas Bauer (mit Pokal) das Triple.(Bild: Tom Bauer)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Lehrer, Profisportler und Familienmensch: Handball-Goalie Thomas Bauer ist alles davon. Im Gepräch mit der „Krone“ ließ er seinen Alltag, seine Karriere im Ausland und Beleidigungen unter der Gürtellinie. 

0 Kommentare

„Sorry für die Verspätung. Dafür hab ich Schokocroissants dabei!“ Mit Sonnenbrille, Sportgewand und einem breiten Grinser im Gesicht empfing Handball-Torwart Thomas Bauer die „Krone“ zum Besuch in der Sport-Mittelschule Bad Vöslau, wo er Sport unterrichtet.

Unterstützung von den Kollegen
Wenn der Goalie nicht gerade mit den Jags um die HLA-Krone rittert. Am Freitag (20.20 Uhr) geht’s ins erste Halbfinal-Spiel daheim gegen Ferlach. Möglich macht’s die Unterstützung von Direktorin Marion Gehrsitz und seinem Kollegium. „Ohne sie würde ich den Profisport und meinen Beruf niemals unter einen Hut bringen können“, zeigt sich der 40-Jährige dankbar.

Gemeinsam mit Flo Kaiper hält Bauer den Vöslauer Kasten sauber.
Gemeinsam mit Flo Kaiper hält Bauer den Vöslauer Kasten sauber.(Bild: GEPA)

„Keiner soll rausgehen und sich schlecht fühlen“
Der sich gemeinsam mit seinem Lehrerkollegen Aljoscha Piech etwas ganz besonderes für den Sport-Unterricht überlegt hat: „Wir spielen um einen Wanderpokal, 2A gegen 2B. Wer am Ende der Doppelstunde die meisten Spiele gewonnen hat, nimmt den Pokal mit in die Klasse – bis zum nächsten Sportunterricht“, erzählen die Beiden. Wichtig ist dabei zwar auch der kompetitive Gedanke, primär liegt aber der Spaß an der Bewegung im Fokus. „Ich will, dass die Burschen das gerne machen. Keiner soll hier rausgehen und sich schlecht fühlen“, so Bauer. 

Am Ende der Sportstunde gab‘s ein gemeinsames Gruppenfoto.
Am Ende der Sportstunde gab‘s ein gemeinsames Gruppenfoto.(Bild: Kilian Wazik)

„Weltenbummler“ Tom Bauer
Eines kann man jedenfalls sagen: Thomas Bauer hat alle Hände voll zu tun, ist mit Profisport, Beruf und seiner Familie ausgelastet. Zu kurz kommt dabei aber nichts, den Trubel ist der Kult-Goalie ohnehin gewohnt. Wirklich ruhig war es für den 165-fachen Nationalspieler nämlich sowieso noch nie. Deutschland, Frankreich, Norwegen , Portugal, Griechenland und Katar – Bauer kam viel herum!

Die „Krone“ besuchte Thomas Bauer im Sportunterricht.
Die „Krone“ besuchte Thomas Bauer im Sportunterricht.(Bild: privat)

„Das war nie der Plan, aber ich bereue gar nichts davon. Wenn du dich nach dem Training mit der Familie am Strand treffen kannst, ist das ein unglaubliches Lebensgefühl.“ Das waren auch die Triple-Siege mit dem FC Porto und AEK Athen. 

Feindbild in Athen
Wobei er bei letzteren nach dem Wechsel zu Rivale Olympiakos zum Feindbild wurde. „Ich habe Drohungen erhalten, wurde unter der Gürtellinie beleidigt.“ Die Antwort gab er stets auf dem Platz, die Buhrufe dienten als Extramotivation – auch weil er kein griechisch sprach. „Von den AEK-Fans wurde ich nach dem Wechsel das gesamte Spiel über nur beleidigt. Verstanden habe ich aber nur ’Bauer’, das hat mich gepusht“, lacht der Goalie, der im Anschluss mit Olympiakos sogar Meister wurde – und die Kritiker zum Schweigen brachte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
21.05.2026 13:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
93.872 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.450 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
81.957 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
740 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Mehr Handball
Kult-Goalie Bauer
„Wurde das gesamte Spiel über nur beleidigt“
Sport Tv Logo
Gegen die Fivers
Historisch! Jetzt jagen die Füchse die HLA-Krone
Revanche am Sonntag
Hypo NÖ feiert klaren Halbfinal-Sieg gegen Fivers
Sport Tv Logo
Freude über Quali
Vor Europacup-Antreten stehen noch Fragezeichen
Wechsel zu Topklub
Clemens Möstl folgt Bruder Consti nach Deutschland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf