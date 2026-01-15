Das Team Kärnten will ins Villacher Rathaus

In Villach mehren sich die Gerüchte, dass Gerhard Köfer mit eigenen Kandidaten bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Villach antreten will.
Im März 2027 stehen in Kärntens 132 Gemeinden wieder Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. In Villach beginnt schon jetzt der politische Poker um den Einzug ins Rathaus. Neben den bereits im Gemeinderat vertretenden Parteien – SP, FP, VP, Verantwortung Erde und Grüne – könnte 2027 zumindest eine weitere Partei auf dem Wahlzettel der Villacher stehen.
Hartnäckig geht in der Draustadt das Gerücht um, dass das Team Kärnten (TK) rund um dessen Chef Gerhard Köfer eine Kandidatur bei den bevorstehenden Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen plane. Es wäre das erste Antreten des TK in Villach.
Dem Vernehmen nach sei man bereits im Umfeld des Magistrats auf der Suche nach geeigneten Kandidaten.
Auf Anfrage der „Kärntner Krone“ gibt sich TK-Chef Gerhard Köfer allerdings noch etwas bedeckt. „Es besteht in Villach das Interesse von mehr als nur geeigneten Kandidaten, die sich für das Team Kärnten engagieren möchten“, so der Parteichef.
Um wen es sich dabei handeln könnte, wird allerdings noch nicht verraten. Das Antreten des Team Kärnten in Villach sollte bei den politischen Mitbewerbern die Alarmglocken schrillen lassen. Denn vor allem unter den Wählern der VP und der FP könnte durchaus die eine oder andere Stimme für das Team Kärnten zu holen sein.
In mehreren Gemeinden aktiv
Das Team Kärnten stellt aktuell mit Gerhard Köfer in Spittal und Karl Markut in St. Georgen im Lavanttal zwei Bürgermeister. Die Zusammenarbeit mit dem Keutschacher Ortschef Gerhard Oleschko liegt derzeit auf Eis. Des Weiteren ist das Team Kärnten in Friesach und der Gemeinde Krems in Kärnten vertreten.
