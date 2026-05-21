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Fahrlässige Tötung!

Nach Absturz: Air France und Airbus verurteilt

Ausland
21.05.2026 14:14
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp 17 Jahre nach einem Flugzeugabsturz zwischen Rio de Janeiro und Paris mit 228 Toten hat ein französisches Gericht Air France und Airbus im Berufungsverfahren der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. 

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In erster Instanz waren beide Unternehmen im Jahr 2023 noch freigesprochen worden. Die Berufungsrichter urteilten diesmal aber im Sinne der Anklage. Die beiden Konzerne seien „alleine komplett verantwortlich“. Beide Konzerne wurden zu einer Geldstrafe von jeweils 225.000 Euro verurteilt.

Die Air-France-Maschine des Flugs AF 447 war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Brasilien in die französische Hauptstadt in eine Unwetterfront geraten und von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus vom Typ A330 stürzte in den Atlantik. Erst im Mai 2011 wurden die letzten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4000 Metern Tiefe geborgen.

Gutachten: Crew war mit beherrschbarer Lage überfordert
Konkret wurde Airbus in dem Prozess vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der für die Geschwindigkeitsmessung zuständigen Sonden unterschätzt zu haben. Diese waren auf dem Flug vereist. Air France soll seine Piloten nicht ausreichend geschult und auf eine Extremsituation wie bei dem Unglücksflug vorbereitet haben, hatte es in der Anklage geheißen. Ein Expertengutachten hatte 2012 geurteilt, die Crew sei danach mit der eigentlich beherrschbaren Lage überfordert gewesen.

Rettungsmannschaften bei der Bergung eines Wrackteils von Air-France-Flug 447 im Jahr 2009
Rettungsmannschaften bei der Bergung eines Wrackteils von Air-France-Flug 447 im Jahr 2009(Bild: AFP/HANDOUT)

Die juristische Aufarbeitung zog sich nach dem Absturz über lange Jahre. Dass es 2022 überhaupt zu einem Prozess kam, war für die Hinterbliebenen ein Erfolg. Denn noch 2019 hatten Ermittlungsrichter ein Verfahren abgewiesen.

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