A10-Sperre ab Freitagmittag wieder aufgehoben

In dieser Woche ist es zu langen Staus gekommen, weil die A10 für die Sanierung des Brentenbergtunnels in Salzburg gesperrt war. Nun gab die Asfinag bekannt, dass der Autobahnabschnitt früher als geplant wieder freigegeben wird.
Ab Freitagmittag wird laut Autobahnbetreiber der Verkehr wieder auf der A10 fließen können. Weil im Winter ein Lkw im Tunnel gebrannt hatte, waren Reparaturen auf der A10 zwischen Knoten Pongau und Paß Lueg nötig. Der Verkehr war über die B159 umgeleitet worden.
Mehrere Lagen und Schichten aufgebracht
Die ASFINAG musste diese Woche die Tunnelbeschichtung vornehmen, die für Helligkeit sorgt und die regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Dafür wurden mehrere Lagen und Schichten aufgebracht, die keinesfalls durch Fließverkehr verschmutzt werden durften – daher die Sperre.
Weiterhin wird es bis Ende Juni noch zu nächtlichen Sperren kommen. Auf die kommenden starken Reisewellen wird laut Asfinag Rücksicht genommen.
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