Demi Moore schockt Cannes mit pinker XL-Schleife

Was für ein Auftritt! Demi Moore sorgte bei den 79. Filmfestspielen in Cannes Film Festival für einen echten Mode-Schockmoment. Zur Premiere von „Paper Tiger“ erschien die Hollywood-Ikone in einem spektakulären knallpinken Couture-Kleid des avantgardistischen Labels Matières Fécales.
Das ausufernde XXL-Kleid wirkte wie eine Mischung aus futuristischem Fashion-Statement und Barbie-Explosion: riesige Volumen, dramatische Stoffbahnen und eine gigantische Schleife dominierten den Look.
Besonders auffällig: die bewusst roh wirkenden Säume und die übertriebene Silhouette, die auf dem roten Teppich sofort für Gesprächsstoff sorgte.
Stylist Brad Goreski setzte bei Moore offenbar ganz bewusst auf maximale Aufmerksamkeit. Nachdem die Schauspielerin in Cannes bereits mit eleganten Looks von Jacquemus und roter Drama-Mode von Gucci überzeugt hatte, ging sie diesmal aufs Ganze.
Auf Instagram teilte Demi Moore Bilder und Videos ihrer Cannes-Looks:
Modeexperten sehen hinter dem Outfit mehr als nur schrille Fashion: Die aktuelle Kollektion von Matières Fécales beschäftigt sich mit Themen wie Macht, Reichtum und Exzess — genau das spiegelte auch Moores Auftritt wider.
Klar ist: Kaum ein Star hat in diesem Jahr beim Cannes Film Festival für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie Demi Moore. Dieser Look dürfte noch lange in Erinnerung bleiben.
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