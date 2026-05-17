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Demi Moore schockt Cannes mit pinker XL-Schleife

Stars & Society
17.05.2026 05:00
Mega-Schleife, knalliges Pink und XXL-Drama auf dem roten Teppich
Mega-Schleife, knalliges Pink und XXL-Drama auf dem roten Teppich(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Demi Moore sorgte bei den 79. Filmfestspielen in Cannes Film Festival für einen echten Mode-Schockmoment. Zur Premiere von „Paper Tiger“ erschien die Hollywood-Ikone in einem spektakulären knallpinken Couture-Kleid des avantgardistischen Labels Matières Fécales.

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Das ausufernde XXL-Kleid wirkte wie eine Mischung aus futuristischem Fashion-Statement und Barbie-Explosion: riesige Volumen, dramatische Stoffbahnen und eine gigantische Schleife dominierten den Look.

Besonders auffällig: die bewusst roh wirkenden Säume und die übertriebene Silhouette, die auf dem roten Teppich sofort für Gesprächsstoff sorgte.

Demi Moore in Cannes
Demi Moore in Cannes(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)
Demi Moore in Cannes
Demi Moore in Cannes(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Stylist Brad Goreski setzte bei Moore offenbar ganz bewusst auf maximale Aufmerksamkeit. Nachdem die Schauspielerin in Cannes bereits mit eleganten Looks von Jacquemus und roter Drama-Mode von Gucci überzeugt hatte, ging sie diesmal aufs Ganze.

Auf Instagram teilte Demi Moore Bilder  und Videos ihrer Cannes-Looks:

Modeexperten sehen hinter dem Outfit mehr als nur schrille Fashion: Die aktuelle Kollektion von Matières Fécales beschäftigt sich mit Themen wie Macht, Reichtum und Exzess — genau das spiegelte auch Moores Auftritt wider. 

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