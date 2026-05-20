“Why am I sick?”
Breast surgery with consequences: Carinthian singer issues warning
For artist Sue Ann, a larger bust size was a long-held desire. After careful consideration, the Carinthian singer decided to undergo surgery. But afterward, the breast augmentation turned out to be a nightmare and a medical emergency. That’s why she now wants to warn other women against having the surgery.
Many women aren’t always completely satisfied with their bust size and long for a fuller cleavage. That was the case for Sue Ann as well. “I thought about it for years. Because after pregnancy and all the exercise, my bust wasn’t what I wanted it to be,” the 33-year-old explains in an interview with the “Krone.” And that is exactly why the Rosental native decided to undergo breast augmentation with implants.
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