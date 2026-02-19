Meta will Gesichtserkennung in Brillen bringen

Verschiedene Optionen

Die Funktion werde es nicht erlauben, jede beliebige Person, der man begegnet, zu identifizieren, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Eine erwogene Option sei, die Brille Menschen erkennen zu lassen, mit denen Nutzer auf Meta-Plattformen verbunden sind. Weiter gefasst könnte die Funktion Leute erkennen lassen, die einen öffentlich zugänglichen Account etwa bei Instagram haben, hieß es.