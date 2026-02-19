Meta will Gesichtserkennung in Brillen bringen

Meta erwägt offenbar, seine Kamera-Brillen mit einer Gesichtserkennungsfunktion auszurüsten. Man höre oft von Interesse daran, hieß es in einer Stellungnahme des Facebook-Konzerns. Man prüfe aber noch verschiedene Optionen und werde „mit Bedacht“ vorgehen, falls eine solche Funktion eingeführt werden sollte.
Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf ein internes Meta-Dokument, im Konzern sei bereits seit Anfang vergangenen Jahres überlegt worden, wie genau eine Gesichtserkennungsfunktion angesichts von Datenschutzrisiken gestaltet werden könnte. Ein Vorschlag sei gewesen, sie zunächst für Teilnehmer einer Konferenz für Sehbehinderte zu veröffentlichen.
Meta hatte eine frühere Gesichtserkennungsfunktion, die einem Nutzer bekannte Personen automatisch in Fotos kennzeichnen konnte, schon vor Jahren nach Datenschutz-Kritik eingestellt und deswegen Milliarden in den USA zahlen müssen. Stein des Anstoßes war damals unter anderem, dass dafür in großem Stil biometrische Daten von Nutzern erfasst werden mussten.
Gelegenheit günstig
Laut Medienberichten hatte Meta bereits 2021 zur Markteinführung der ersten Brillen über eine Gesichtserkennungsfunktion nachgedacht. Jetzt wurde in dem Meta-Dokument der „New York Times“ zufolge als Vorteil darauf verwiesen, dass die Aufmerksamkeit potenzieller Kritiker angesichts der „dynamischen“ politischen Entwicklung in den USA woanders liege.
Verschiedene Optionen
Die Funktion werde es nicht erlauben, jede beliebige Person, der man begegnet, zu identifizieren, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Eine erwogene Option sei, die Brille Menschen erkennen zu lassen, mit denen Nutzer auf Meta-Plattformen verbunden sind. Weiter gefasst könnte die Funktion Leute erkennen lassen, die einen öffentlich zugänglichen Account etwa bei Instagram haben, hieß es.
Bereits 2024 hatten Harvard-Studenten demonstriert, dass sie über die Verknüpfung mit einer Internet-Datenbank mithilfe der Meta-Brillen Fremde in der U-Bahn von Boston identifizieren konnten.
Derzeit müssen Nutzer die Kameras der Brillen selbst aktivieren. Der „New York Times“ zufolge arbeitet Meta auch an einer Funktion, die den gesamten Tag von Nutzern erfassen kann. Für Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg sind die Brillen eine wichtige Ergänzung für Künstliche Intelligenz, weil die Software dank ihnen sehen und hören kann, was die Nutzer sehen und hören.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.