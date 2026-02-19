Vorteilswelt
Meta will Gesichtserkennung in Brillen bringen

Web
19.02.2026 08:21
Meta-Chef Zuckerberg mit einer seiner smarten Brillen
Meta-Chef Zuckerberg mit einer seiner smarten Brillen(Bild: facebook.com/zuck)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Meta erwägt offenbar, seine Kamera-Brillen mit einer Gesichtserkennungsfunktion auszurüsten. Man höre oft von Interesse daran, hieß es in einer Stellungnahme des Facebook-Konzerns. Man prüfe aber noch verschiedene Optionen und werde „mit Bedacht“ vorgehen, falls eine solche Funktion eingeführt werden sollte. 

Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf ein internes Meta-Dokument, im Konzern sei bereits seit Anfang vergangenen Jahres überlegt worden, wie genau eine Gesichtserkennungsfunktion angesichts von Datenschutzrisiken gestaltet werden könnte. Ein Vorschlag sei gewesen, sie zunächst für Teilnehmer einer Konferenz für Sehbehinderte zu veröffentlichen.

Meta hatte eine frühere Gesichtserkennungsfunktion, die einem Nutzer bekannte Personen automatisch in Fotos kennzeichnen konnte, schon vor Jahren nach Datenschutz-Kritik eingestellt und deswegen Milliarden in den USA zahlen müssen. Stein des Anstoßes war damals unter anderem, dass dafür in großem Stil biometrische Daten von Nutzern erfasst werden mussten.

Laut Medienberichten hatte Meta bereits 2021 zur Markteinführung der ersten Brillen über eine Gesichtserkennungsfunktion nachgedacht. Jetzt wurde in dem Meta-Dokument der „New York Times“ zufolge als Vorteil darauf verwiesen, dass die Aufmerksamkeit potenzieller Kritiker angesichts der „dynamischen“ politischen Entwicklung in den USA woanders liege.

Lesen Sie auch:
Metas smarte Brille wird offenbar „schamlos“ für heimliche Aufnahmen missbraucht – der Konzern ...
Heimliche Aufnahmen
Wie Metas Datenbrille „schamlos“ missbraucht wird
18.11.2025
Beispiellose Nachfrage
Meta-Brillen mit KI vorerst nicht in Europa
08.01.2026

Verschiedene Optionen
Die Funktion werde es nicht erlauben, jede beliebige Person, der man begegnet, zu identifizieren, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Eine erwogene Option sei, die Brille Menschen erkennen zu lassen, mit denen Nutzer auf Meta-Plattformen verbunden sind. Weiter gefasst könnte die Funktion Leute erkennen lassen, die einen öffentlich zugänglichen Account etwa bei Instagram haben, hieß es. 

Bereits 2024 hatten Harvard-Studenten demonstriert, dass sie über die Verknüpfung mit einer Internet-Datenbank mithilfe der Meta-Brillen Fremde in der U-Bahn von Boston identifizieren konnten.

Derzeit müssen Nutzer die Kameras der Brillen selbst aktivieren. Der „New York Times“ zufolge arbeitet Meta auch an einer Funktion, die den gesamten Tag von Nutzern erfassen kann. Für Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg sind die Brillen eine wichtige Ergänzung für Künstliche Intelligenz, weil die Software dank ihnen sehen und hören kann, was die Nutzer sehen und hören.

Meta will Gesichtserkennung in Brillen bringen
