Imbach: Zwei Varianten für Postleitzahl-Problem

Am 31. Mai kann Imbach zwischen zwei Varianten für ihre neue Adresse wählen. Mit der Änderung ist die Ortschaft nicht alleine – jährlich gibt es immer wieder Änderungen bei der Post.
Für die Österreichische Post sind Postleitzahl-Änderungen nichts Neues. Allein im Vorjahr gab es insgesamt 27 sogenannte „Umpostungen“. In der kleinen Katastralgemeinde Imbach, die Teil von Senftenberg ist, kochten wegen einer Änderung aber die Wogen hoch. Aus 3500 sollte bald 3541 werden – wie es in anderen Teilortschaften von Senftenberg bereits üblich ist.
Aber Imbach führt seit Jahrzehnten immer noch dieselbe Postleitzahl wie Krems. Das brachte oft Komplikationen, zumal in beiden Ortschaften vier Straßen genau denselben Namen tragen. Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 24. März gab es eigentlich schon eine Abmachung mit der Post.
Am 31. Mai gibt es eine Meinungsumfrage
Doch per Unterschriftenliste sprachen sich von 567 Imbachern mehr als 250 dagegen aus: „Es ist undemokratisch, die Zahl zu ändern, ohne die Bevölkerung einzubinden“, so die Begründung. Ortschef Markus Klamminger traf der Vorwurf sehr: „Ich bin ein Demokrat“, betont er.
Die Änderung mit 1. Juni ist somit gestrichen – am 31. Mai können die Imbacher nun wählen: „Variante eins ist die Änderung auf 3541, Variante zwei wären andere Namen für die vier betreffenden Straßen“, sagt Klamminger. Das Wahlergebnis wird dann im Gemeinderat besprochen. Sollte es 3541 werden, genehmigt die Post sechs Monate „Übergangszeit“.
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