Imbach: Zwei Varianten für Postleitzahl-Problem

Für die Österreichische Post sind Postleitzahl-Änderungen nichts Neues. Allein im Vorjahr gab es insgesamt 27 sogenannte „Umpostungen“. In der kleinen Katastralgemeinde Imbach, die Teil von Senftenberg ist, kochten wegen einer Änderung aber die Wogen hoch. Aus 3500 sollte bald 3541 werden – wie es in anderen Teilortschaften von Senftenberg bereits üblich ist.