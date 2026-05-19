SPÖ fordert klare Regeln für Anlegerwohnungen

Mehr Rechtssicherheit und Transparenz

Mit einem Dringlichkeitsantrag will die SPÖ jetzt erreichen, dass im Wohngemeinnützigkeitsgesetz klare Regeln geschaffen werden. Für Sofortverkäufe von Wohnungen außerhalb der Selbstnutzung soll daher künftig die Zustimmung der Landesregierung erforderlich sein. „Gemeinnütziger Wohnbau ist für die Menschen da, die leistbaren Wohnraum brauchen, und nicht für Anleger, Netzwerke und Renditeinteressen“, so Klubobmann Roland Fürst. Ziel sei mehr Rechtssicherheit und Transparenz in diesem Bereich.