Wirbel um Deals mit Anlegerwohnungen

Vorwurf der Spekulation liegt in der Luft

Konkret geht es vorläufig um neun Wohnungen, die viele Fragen aufwerfen. „Eine Selbstnutzung ist in diesen Fällen nur schwer vorstellbar. Vielmehr liegt der Vorwurf der Spekulation in der Luft“, gibt ein Kenner der Sachlage zu bedenken. Nachforschungen sind im Gang, die die Hintergründe dieser Deals aufklären sollen. Verwiesen wird auf die verpflichtenden Vorgaben, wonach Wohnungen an jene verkauft werden sollen, die selbst einziehen. Problematisch sei es, wenn Wohnungen auf dem gemeinnützigen Sektor direkt von Anlegern übernommen werden. Derartige Geschäfte seien bekanntlich auch der Grund für das Land Burgenland als Aufsichtsbehörde gewesen, bei der Neuen Eisenstädter einzuschreiten. Auf weitere Erkenntnisse dürfen die Bürger gespannt sein.