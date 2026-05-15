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Neue Eisenstädter

Wirbel um Deals mit Anlegerwohnungen

Burgenland
15.05.2026 09:00
Listen sind aufgetaucht.
Listen sind aufgetaucht.(Bild: canva)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Geheimnis der Neuen Eisenstädter gelüftet, Listen der Käufer aufgetaucht!

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Hinter den Kulissen des Untersuchungsausschusses in der Causa „Neue Eisenstädter“ brodelt es gewaltig. Im Fokus der Inspektoren sind unter anderem sogenannte Anlegerwohnungen, die als kluges Investment und Vermögenswert gesehen werden, allerdings nicht den vorgegebenen Grundprinzipien gemeinnütziger Bauvereinigungen entsprechen.

Der Auftrag sei, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Im Zuge der Sonderprüfung zur Neuen Eisenstädter war, wie berichtet, in mindestens 25 Fällen der Verdacht von „spekulativen, nicht betriebsnotwendigen Veräußerungsvorgängen“ aufgezeigt worden. Wer die Käufer sind, war bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Nun tauchten die Namenslisten auf. Laut einem Insider, der anonym bleiben will, sollen die Anlegerwohnungen nicht nur an einzelne Privatpersonen verkauft worden sein, wie es zu erwarten gewesen wäre, sondern an diverse Firmen und die Privatstiftung eines Unternehmers.

Vorwurf der Spekulation liegt in der Luft
Konkret geht es vorläufig um neun Wohnungen, die viele Fragen aufwerfen. „Eine Selbstnutzung ist in diesen Fällen nur schwer vorstellbar. Vielmehr liegt der Vorwurf der Spekulation in der Luft“, gibt ein Kenner der Sachlage zu bedenken. Nachforschungen sind im Gang, die die Hintergründe dieser Deals aufklären sollen. Verwiesen wird auf die verpflichtenden Vorgaben, wonach Wohnungen an jene verkauft werden sollen, die selbst einziehen. Problematisch sei es, wenn Wohnungen auf dem gemeinnützigen Sektor direkt von Anlegern übernommen werden. Derartige Geschäfte seien bekanntlich auch der Grund für das Land Burgenland als Aufsichtsbehörde gewesen, bei der Neuen Eisenstädter einzuschreiten. Auf weitere Erkenntnisse dürfen die Bürger gespannt sein.

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