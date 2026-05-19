Zwischen Tradition, Folklore und modernem Schwung

Das Tamburizza-Orchester Zagersdorf gilt international als musikalisches Aushängeschild der Burgenlandkroaten. Am Pfingstsonntag feiert die Formation ihr 55-jähriges Jubiläum mit einem großen Fest.
Für viele Burgenlandkroaten sind Tamburizza-Lieder weit mehr als nur Musik. Sie sind Sprachpflege, Gemeinschaft, Erinnerungskultur und Ausdruck ethnischer Identität. Immerhin handeln die Lieder von Heimat, Liebe und Sehnsucht und dem Leben. Seit Jahrzehnten versuchen die lokalen Tamburizza-Vereine – der erste wurde 1923 gegründet, aktuell sind es 50 – die burgenlandkroatische Kultur lebendig zu halten. Besonders wichtig war das ab den 1970ern, als im Zuge der Assimilation viele Minderheitensprachen in Österreich an Bedeutung verloren.
Die Tamburizza Zagersdorf/Cogrštof spielte dabei eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle. Sie zog nämlich junge Menschen an, verband moderne Musik mit der kroatischen Sprache und schuf so ein kulturelles Selbstbewusstsein. Gegründet wurde sie 1971 vom damals 17-jährigen Mathias „Mate“ Klikovits, der als Leiter und Dirigent die musikalische Entwicklung mehr als 40 Jahre lang prägte.
Selbst die Chinesen sind hin und weg
Im Vergleich zu anderen Ensembles, die primär bei Hochzeiten, Kirtagen, Bällen und kirchlichen Festen aufspielten, dachte jenes in Zagersdorf schon früh über den Tellerrand hinaus. Mit mehrstimmigen Arrangements, Konzertreisen und hörbaren Einflüssen von Chanson und Klapa-Tradition machte man sich sogar international einen Namen. So etwa begeisterten die Zagersdorfer mit Hits wie „Daj mi daj“, „Kraljica vina“ oder „Tu je moj dom“ schon bei Festivals in Australien, Asien und zahlreichen Ländern Europas.
Die Weichen für die Zukunft sind gelegt
Bemerkenswert ist auch die intensive Nachwuchsarbeit. Jahrzehnte lang betrieb die Gruppe eigene Kinder- und Jugendensembles. „Seit kurzem musizieren sie mit uns Erwachsenen. Gemeinsam zeigen wir, dass Folklore und moderner kroatischer Schlager bestens harmonieren“, sagt Rudi Golubits, der seit 2013 Obmann ist.
Neue Pläne
Am Sonntag feiert die Tamburizzagruppe im Pfarrzentrum ihr 55-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Nach dem Festakt um 15 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Neben der Tanzmusik-Gruppe „Lole“ wird die Zagersdorfer Newcomer-Band „Dangube“ für Stimmung sorgen. Alle Bandmitglieder waren bzw. sind Teil der Tamburizza-Gruppe. „Anlässlich unseres Jubiläums wird es im August einen Auftritt in der Csello-Mühle in Oslip und im Dezember Adventkonzerte geben. Außerdem planen wir ein neuntes Album“, so Golubits.
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