Zwischen Tradition, Folklore und modernem Schwung

Für viele Burgenlandkroaten sind Tamburizza-Lieder weit mehr als nur Musik. Sie sind Sprachpflege, Gemeinschaft, Erinnerungskultur und Ausdruck ethnischer Identität. Immerhin handeln die Lieder von Heimat, Liebe und Sehnsucht und dem Leben. Seit Jahrzehnten versuchen die lokalen Tamburizza-Vereine – der erste wurde 1923 gegründet, aktuell sind es 50 – die burgenlandkroatische Kultur lebendig zu halten. Besonders wichtig war das ab den 1970ern, als im Zuge der Assimilation viele Minderheitensprachen in Österreich an Bedeutung verloren.