Ein Todesopfer nach Pkw-Crash im Mittelburgenland

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen Montagmittag auf der L334 bei Ritzing (Bezirk Oberpullendorf). Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge kam für einen 91-jährigen Lenker jede Hilfe zu spät.
Ein 85-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen vom Helenenschacht in Richtung Ortsgebiet. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem Frontal-Crash mit dem Pkw eines 91-jährigen Lenkers. Die genaue Ursache für den Zusammenstoß ist noch ungeklärt.
Der 91-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 85-Jährige wurde schwer verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die Unfallstelle wurde danach von der Feuerwehr geräumt. Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch im Laufen.
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