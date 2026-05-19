Klettersteiggeher und drei Alpinisten in Bergnot

Hubschrauberbergung wegen Wetter nicht möglich

Die Männer setzten einen Notruf ab. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund der Wetterlage nicht möglich. Kräfte der Bergrettung sowie ein Alpinpolizist wurden per Polizeihubschrauber in die Nähe der Viehböden geflogen und stiegen zu Fuß auf. Gegen 9.40 Uhr konnten die erschöpften Alpinisten gesichert und schließlich ins Tal geflogen werden.