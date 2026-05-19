Mit Pfefferspray beinahe „Malleparty“ lahm gelegt

Vielleicht wollte er im Vollrausch einem Mädchen imponieren oder einfach nur lästig sein: Ein 21-Jähriger aus St. Aegidi (Bezirk Schärding) hatte am Samstag gegen Mitternacht bei einer Bar bei der großen „Malleparty“ in der Eishalle Peuerbach plötzlich einen Pfefferspray in der Hand. Der stockbetrunkene Innviertler soll eine Fontäne Reizstoff in Richtung einer 17-jährigen aus Münzkirchen gesprüht haben.