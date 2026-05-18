Auto auf Bahnübergang von Zuggarnitur erfasst

Rettung, Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Linz im Einsatz. Auf einem Bahnübergang im Stadtgebiet wurde ein Auto von einer Garnitur der Mühlkreisbahn erfasst. Es gibt mindestens einen Verletzten.
Eigentlich ist der Bahnübergang an der Hagenstraße in Linz-Urfahr gut gesichert – durch eine Ampelanlage und einfahrende Züge warnen zudem durch ein sehr lautes Pfeifsignal.
Trotzdem dürfte am Montag um 8.50 Uhr ein Autofahrer den einfahrenden Zug der Mühlkreisbahn übersehen haben. Der Pkw wurde erfasst und einige Meter mitgeschleift. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt, im Zug blieben die 40 Passagiere offenbar ohne Blessuren.
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