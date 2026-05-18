Diese Frau hörte den Notruf zwischen den Zeilen

Glücklicherweise ist sie mittlerweile wieder fit – und gleichzeitig unendlich dankbar: „Bitte schreiben Sie in dem Artikel nicht viel über mich, ich bin überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass mir die Frau Salfinger so geholfen und die Rettung gerufen hat. Ich hab’ ihr dann einen Strauß Rosen vorbeigebracht. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so reagiert hat.“ Über diese Aufmerksamkeit freute sich Salfinger sehr: „Das ist schon sehr schön und motivierend, dass die Dame extra vorbeikommt um sich zu bedanken.“