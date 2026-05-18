Diese Frau hörte den Notruf zwischen den Zeilen

Die Linzer Seniorin Maria Kappinger wollte eigentlich nur einen Termin absagen: Wie eine aufmerksame ÖAMTC-Mitarbeiterin am Telefon den Ernst der Lage erkannte und sofort reagierte, erzählen wir in unserer wöchentlichen Serie „Mehr davon!“.
Gut, dass in der Einsatzzentrale beim ÖAMTC in Oberösterreich keine Künstliche Intelligenz sondern echte Menschen beim Telefon abheben – sonst hätte diese Geschichte wohl ein anderes Ende genommen.
Maria Kappinger aus Linz hatte an einem Freitagmorgen einen Termin mit dem Pannendienst. Ihr Auto war nicht angesprungen. Doch beim Frühstück ging es ihr plötzlich selbst gar nicht gut: „Ich hab’ beim ÖAMTC angerufen und gesagt, dass ich den Termin nicht wahrnehmen kann“, erzählt die rüstige Seniorin.
„Bitte schreiben Sie nicht viel über mich“
Am Ende der anderen Leitung saß Agnes Salfinger. Sie bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte, blieb dran und das, obwohl die Seniorin selbst keine Hilfe wollte: „Frau Salfinger hat mich gefragt, ob ich eh die Rettung schon gerufen habe. Aber ich hab’ ihr gesagt, dass ich keine Rettung brauche“, so Kappinger weiter. Doch keine zehn Minuten später standen die Helfer plötzlich vor der Tür. Gott sei Dank! Denn der Linzerin war es immer schlechter gegangen.
Ich hab’ ihr dann einen Strauß Rosen vorbeigebracht. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so reagiert hat.
Maria Kappinger über ihre Helferin
Glücklicherweise ist sie mittlerweile wieder fit – und gleichzeitig unendlich dankbar: „Bitte schreiben Sie in dem Artikel nicht viel über mich, ich bin überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass mir die Frau Salfinger so geholfen und die Rettung gerufen hat. Ich hab’ ihr dann einen Strauß Rosen vorbeigebracht. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so reagiert hat.“ Über diese Aufmerksamkeit freute sich Salfinger sehr: „Das ist schon sehr schön und motivierend, dass die Dame extra vorbeikommt um sich zu bedanken.“
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Bis zu 150 Telefonate pro Tag
Pro Tag führt die Pannenhilfe-Mitarbeiterin bis zu 150 Telefonate – dass man bei so vielen Gesprächen trotzdem so aufmerksam und menschlich reagiert, ist alles andere als selbstverständlich. Genau solche Menschen machen den Unterschied. Mehr davon, bitte!
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