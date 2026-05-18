Droht nun tatsächlich der große Parkplatz-Kollaps?

Grüne erteilen Forderung Absage

Kritik kommt von den Grünen. Klubobmann Helge Langer wirft Hajart vor, bestehende Möglichkeiten beim Bewohnerparken selbst nicht ausreichend umzusetzen. Eine Absage erteilt er der Forderung nach mehr Parkplätzen. Das widerspreche den Klimazielen.

SP-Finanzstadtrat kontert Kritik

Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber verteidigt die Parkraumbewirtschaftung. Die Einnahmen aus den rund 7600 gebührenpflichtigen Stellplätzen seien 2025 auf 6,3 Millionen Euro gestiegen. Für Gegenhuber ist das ein positives Signal: „Das belegt die ungebrochene Attraktivität der Linzer Innenstadt für Besucher.“ Deutlich sichtbar sei zudem der Trend zum Handyparken. Während 2024 noch rund 1,7 Millionen Euro über Handyparken eingenommen wurden, stieg dieser Wert 2025 auf 2,1 Millionen Euro.