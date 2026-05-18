Lied hallte durch Linz: „Oh, wie ist das schön!“

Um 15.08 Uhr ging es am Sonntag zum ersten Mal so richtig rund auf der Linzer Gugl: Der LASK erzielte das 1:0 gegen Austria Wien – und Hunderte Fans, die das beim Public Viewing auf der Großleinwand verfolgten, lagen sich in den Armen. Kurz nach 15.30 Uhr nahm der Traum des zweiten Meistertitels der Klubgeschichte dann richtig Form an. Nach dem 2:0 hallte es gefühlt durch ganz Linz: „Oh, wie ist das schön!“