Lied hallte durch Linz: „Oh, wie ist das schön!“

Hunderte Fans verfolgten am Sonntag beim Public Viewing in und vor der Linzer Raiffeisen Arena, wie sich der LASK zum Meister der heimischen Fußball-Bundesliga krönte – zum zweiten Mal in der Klubgeschichte und zum ersten Mal nach 61 Jahren. Die Emotionen gingen hoch: „Unglaublich, unbeschreiblich, komplett gestört!“
Um 15.08 Uhr ging es am Sonntag zum ersten Mal so richtig rund auf der Linzer Gugl: Der LASK erzielte das 1:0 gegen Austria Wien – und Hunderte Fans, die das beim Public Viewing auf der Großleinwand verfolgten, lagen sich in den Armen. Kurz nach 15.30 Uhr nahm der Traum des zweiten Meistertitels der Klubgeschichte dann richtig Form an. Nach dem 2:0 hallte es gefühlt durch ganz Linz: „Oh, wie ist das schön!“
Zebra als Kopfbedeckung
Das Knistern vor dem wichtigsten Fußballspiel für die Linzer nach dem ersten Meistertitel im Jahr 1965 war schon den ganzen Tag zu spüren gewesen. Aus dem ganzen Land waren die Fanmassen zum Public Viewing nach Linz gekommen – Schwarz-Weiß, so weit das Auge reicht. Elisabeth Leitner aus Gallneukirchen durfte eine originelle Kopfbedeckung ausführen: Sie setzte sich ein LASK-Zebra auf, das ihr heute 15-jähriger Sohn Samuel vor sieben Jahren gebastelt hatte.
Zum zweiten Mal dabei
Alfred Willensdorfer (75) und Norbert Steinbacher (74) ließen sich das Spektakel live nicht entgehen. Die beiden jahrzehntelangen LASK-Fans, die schon den Meistertitel 1965 vor dem Radio miterlebt hatten, reisten extra von Linz zum Spiel nach Wien an. Da wie dort: glückliche, teils ungläubige Gesichter, Partystimmung – und immer wieder das gemeinsame Lied: „Oh, wie ist das schön!“
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