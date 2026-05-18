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Fans feierten den LASK

Lied hallte durch Linz: „Oh, wie ist das schön!“

Oberösterreich
18.05.2026 09:00
Nach dem 3:0-Sieg der Linzer gegen die Wiener Austria kannte der Jubel in der Stahlstadt keine ...
Nach dem 3:0-Sieg der Linzer gegen die Wiener Austria kannte der Jubel in der Stahlstadt keine Grenzen mehr.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Stockhammer
Porträt von Gerald Schwab
Porträt von Anna Jaschek
Porträt von Christian Ortner
Von Lisa Stockhammer , Gerald Schwab , Anna Jaschek und Christian Ortner

Hunderte Fans verfolgten am Sonntag beim Public Viewing in und vor der Linzer Raiffeisen Arena, wie sich der LASK zum Meister der heimischen Fußball-Bundesliga krönte – zum zweiten Mal in der Klubgeschichte und zum ersten Mal nach 61 Jahren. Die Emotionen gingen hoch: „Unglaublich, unbeschreiblich, komplett gestört!“

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Um 15.08 Uhr ging es am Sonntag zum ersten Mal so richtig rund auf der Linzer Gugl: Der LASK erzielte das 1:0 gegen Austria Wien – und Hunderte Fans, die das beim Public Viewing auf der Großleinwand verfolgten, lagen sich in den Armen. Kurz nach 15.30 Uhr nahm der Traum des zweiten Meistertitels der Klubgeschichte dann richtig Form an. Nach dem 2:0 hallte es gefühlt durch ganz Linz: „Oh, wie ist das schön!“

Samuel und Elisabeth Leitner aus Gallneukirchen: „Vor sieben Jahren hat der Bub das Zebra ...
Samuel und Elisabeth Leitner aus Gallneukirchen: „Vor sieben Jahren hat der Bub das Zebra gebastelt. Ich hab‘ gesagt: ,Wenn der LASK Meister wird, setze ich es auf.‘“(Bild: Gerald Schwab)

Zebra als Kopfbedeckung
Das Knistern vor dem wichtigsten Fußballspiel für die Linzer nach dem ersten Meistertitel im Jahr 1965 war schon den ganzen Tag zu spüren gewesen. Aus dem ganzen Land waren die Fanmassen zum Public Viewing nach Linz gekommen – Schwarz-Weiß, so weit das Auge reicht. Elisabeth Leitner aus Gallneukirchen durfte eine originelle Kopfbedeckung ausführen: Sie setzte sich ein LASK-Zebra auf, das ihr heute 15-jähriger Sohn Samuel vor sieben Jahren gebastelt hatte.

Für die jungen LASK-Fans ging ein Traum in Erfüllung.
Für die jungen LASK-Fans ging ein Traum in Erfüllung.(Bild: Markus Wenzel)
Generationenübergreifender Jubel!
Generationenübergreifender Jubel!(Bild: Markus Wenzel)
Auch vor dem Stadion auf der Gugl versammelten sich Hunderte Anhänger zum Public Viewing.
Auch vor dem Stadion auf der Gugl versammelten sich Hunderte Anhänger zum Public Viewing.(Bild: Markus Wenzel)
Wie bei einem Heimspiel drängten zahlreiche LASK-Fans in die Linzer Raiffeisen Arena.
Wie bei einem Heimspiel drängten zahlreiche LASK-Fans in die Linzer Raiffeisen Arena.(Bild: Markus Wenzel)

Zum zweiten Mal dabei
Alfred Willensdorfer (75) und Norbert Steinbacher (74) ließen sich das Spektakel live nicht entgehen. Die beiden jahrzehntelangen LASK-Fans, die schon den Meistertitel 1965 vor dem Radio miterlebt hatten, reisten extra von Linz zum Spiel nach Wien an. Da wie dort: glückliche, teils ungläubige Gesichter, Partystimmung – und immer wieder das gemeinsame Lied: „Oh, wie ist das schön!“

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