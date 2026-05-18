Sieg im Hit – und sogar ein Pickerl-Album für Fans

„Wir waren letztes Jahr schon bis zum Schluss im Aufstiegsrennen. Heuer war es nicht das primäre Ziel, aber jetzt wollen wir rauf. Im Verein herrscht eine richtige Aufbruchstimmung“, hofft Sektionsleiter Gerhard Bauernhofer, dass Schönegg erstmals Unterligist wird. „Allein schon wegen der vielen regionalen Duelle. Vor allem gegen Pöllau, zu dem wir ja als Ortschaft gehören. Im Pöllautal gab es ursprünglich fünf Vereine, jetzt nur noch Pöllau und uns.“

Was die Mannschaft betrifft, kann Schönegg mit einem interessanten Detail aufwarten. Bauernhofer: „Seit zehn Jahren spielen wir komplett ohne Legionäre. Die Jungs kommen alle aus der Umgebung.“