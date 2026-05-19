Warum Schildkröten jetzt öfter aus Gärten flüchten

Für ihre Herzensdamen büxen Schildkröten-Männchen derzeit vermehrt aus privaten Gärten aus. Tierschützer geben Tipps für die richtige Haltung der Reptilien.
„Hui, super, schneller!“ würde eine Schnecke sagen, die auf dem Panzer einer Schildkröte sitzt. In diesem Witz liegt in der Paarungszeit der gepanzerten Freunde jede Menge Wahrheit, müssen nun viele Tierbesitzer feststellen, denen ihre „Schildis“ ausbüxen. Denn wenn „Frühlingsgefühle“ aufkommen, gibt es kein Halten mehr: Seit Anfang Mai wird immer öfter von Landschildkröten berichtet, die in der Umgebung Hainburg und Bruck an der Leitha gefunden oder vermisst werden. „Plötzlich saß eine Schildkröte in meinem Garten“, schreibt eine Frau besorgt.
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