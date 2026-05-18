Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrerin

Mit Schmerzen zum Arzt

Daheim stellte sie aber fest, dass ihr Fahrrad beschädigt war. Sie verspürte außerdem Schmerzen und musste zum Arzt. Die Polizei sucht nun den etwa 75-jährigen Lenker, der in einem hellen kleinen Pkw unterwegs war. Der Mann war zurecht im Glauben, dass nichts passiert sei und beging daher keine Fahrerflucht, braucht diesbezüglich daher auch nichts befürchten.