Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Radfahrerin

Eine 53-jährige Mühlviertlerin, die Montagfrüh auf ihrem Fahrrad in Grein (OÖ) unterwegs war, wurde dabei von einem Autolenker umgestoßen. Da die Frau zunächst dachte, unverletzt geblieben zu sein und am Bike keinen Schaden entdeckte, fuhr der Pkw-Lenker weiter. Daheim stellte sich beides allerdings als Irrtum heraus. Die Polizei sucht nun den Autofahrer.
Eine 53-jährige aus Grein lenkte am Montag um 7.40 Uhr in ihrer Heimatstadt ihr Fahrrad auf der Kreuznerstraße in Richtung der Kreuzung mit der Breitenangerstraße. Zeitgleich fuhr ein Autolenker in die Kreuzung ein.
Der Autolenken bog dann nach links ab und stieß dabei die Frau um. Beide tauschten sich anschließend kurz aus. Die Radfahrerin gab an, unverletzt zu sein und auch keinen Schaden am Bike zu haben.
Mit Schmerzen zum Arzt
Daheim stellte sie aber fest, dass ihr Fahrrad beschädigt war. Sie verspürte außerdem Schmerzen und musste zum Arzt. Die Polizei sucht nun den etwa 75-jährigen Lenker, der in einem hellen kleinen Pkw unterwegs war. Der Mann war zurecht im Glauben, dass nichts passiert sei und beging daher keine Fahrerflucht, braucht diesbezüglich daher auch nichts befürchten.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grein unter der Telefonnummer 059913/4323.
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