„Derby-Schreck“ schlug in Pasching schon wieder zu

Das 1:0 fiel nach einem klaren Foulelfmeter durch Thomas Schaffelner (33.), ehe „Pasching-Schreck“ Marco Haderer – der in den letzten vier Duellen fünfmal getroffen hat – kurz vor der Halbzeit mit dem 2:0 die Vorentscheidung erzielte. „Danach hatten wir noch einige Hochkaräter, der Erfolg ist klar verdient“, so Lindinger, der zudem stolz ist, dass sein Team das vierte Mal in Serie ohne Gegentor blieb, was sogar bereits mit einer gemeinsamen Jause belohnt wurde. Vier Runden vor dem Ende geht der Blick aber bereits in Richtung nächster Saison.