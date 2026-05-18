Ab 16 Uhr sind 3 Prozent der Kinder fremdbetreut

Verlagerung von Hort zu Ganztagsschule

Bei den Hortkindern gab es ebenfalls einen Rückgang – um 289 auf 12.416 Kinder. Diese Entwicklung führt man beim Land auf die Ganztagsschulen zurück, die im aktuellen Schuljahr 2.570 Schülerinnen und Schüler mehr – insgesamt sind es 24.169 – verzeichneten. Nach wie vor ist der Bereich der Ganztagsschulen in Oberösterreich im Bundesländervergleich aber recht gering, wie eine Anfragebeantwortung von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt.



Demnach besuchen in Oberösterreich 21,7 Prozent der Pflichtschüler einen Schulstandort mit Ganztagesangebot – egal ob in verschränkter Form oder mit klassischer Nachmittagsbetreuung. Der Bundesschnitt liegt bei 33,7 Prozent.