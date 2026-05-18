Vernachlässigt OÖ den Spracherwerb bei Kindern?

Vier von zehn Volksschülern mit Leseschwäche

Betroffen sind jedenfalls nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund: Insgesamt verlassen 40 Prozent der oberösterreichischen Schüler die Volksschule, ohne die Bildungsstandards im Lesen zu erreichen. Gepaart mit einem virulenten Lehrermangel ergibt das für die SPÖ ein fatales Bild. Sie fordert ein Maßnahmenpaket zum besseren Spracherwerb an Volksschulen und bringt dazu am Donnerstag einen Antrag in den Landtag ein.