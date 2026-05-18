Salzburg: Kein Stein darf auf dem anderen bleiben

Nach katastrophalen drei Monaten ist Trainer Daniel Beichler bei Red Bull Salzburg wieder Geschichte. Die Beurlaubung des Steirers war aber nur ein Teil davon, was in der spielfreien Zeit alles passieren wird. Ein Kommentar.
„Die Bestellung von Daniel Beichler ist ein großes Risiko“, stand an dieser Stelle, als der Steirer zum Trainer ernannt wurde. Sie sollte sich als zu großes Risiko herausstellen.
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