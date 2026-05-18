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„Wollte ausweichen“

Nach Unfall lief Alkolenker einfach nach Hause

Oberösterreich
18.05.2026 09:22
Der Alkotest war positiv (Symbolbild)
Der Alkotest war positiv (Symbolbild)(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil ihm ein Auto entgegenkam, wollte ein 45-Jähriger ausweichen. Dabei übersah er aber einen Wasserdurchlauf aus Beton und krachte mit seinem Auto hinein. Warum er sich vom Unfallort entfernte und nach Hause lief? Vermutlich, weil er alkoholisiert war. 

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Ein 45-jähriger Autofahrer lenkte seinen PKW am Sonntag gegen 19:30 Uhr im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen bei Schärding. Der Lenker verringerte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges seine Geschwindigkeit und wollte ein Ausweichmanöver durchführen.

Daheim gefunden
Dabei übersah der 45-Jährige den, neben der Fahrbahn befindlichen, Wasserdurchlauf aus Beton und prallte mit dem Vorderreifen seines Fahrzeuges dagegen. Aufgrund des Aufpralls lösten sich die Airbags aus. Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker verließ die Unfallstelle. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

1,06 Promille
Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde dem 45-jährigen Lenker vorläufig abgenommen.

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