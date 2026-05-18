Nach Unfall lief Alkolenker einfach nach Hause

Weil ihm ein Auto entgegenkam, wollte ein 45-Jähriger ausweichen. Dabei übersah er aber einen Wasserdurchlauf aus Beton und krachte mit seinem Auto hinein. Warum er sich vom Unfallort entfernte und nach Hause lief? Vermutlich, weil er alkoholisiert war.
Ein 45-jähriger Autofahrer lenkte seinen PKW am Sonntag gegen 19:30 Uhr im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen bei Schärding. Der Lenker verringerte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges seine Geschwindigkeit und wollte ein Ausweichmanöver durchführen.
Daheim gefunden
Dabei übersah der 45-Jährige den, neben der Fahrbahn befindlichen, Wasserdurchlauf aus Beton und prallte mit dem Vorderreifen seines Fahrzeuges dagegen. Aufgrund des Aufpralls lösten sich die Airbags aus. Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker verließ die Unfallstelle. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden.
1,06 Promille
Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde dem 45-jährigen Lenker vorläufig abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.