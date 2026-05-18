Nach Unfall lief Alkolenker einfach nach Hause

Daheim gefunden

Dabei übersah der 45-Jährige den, neben der Fahrbahn befindlichen, Wasserdurchlauf aus Beton und prallte mit dem Vorderreifen seines Fahrzeuges dagegen. Aufgrund des Aufpralls lösten sich die Airbags aus. Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker verließ die Unfallstelle. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden.