Im Video: So tütete der LASK die Meisterparty ein!

Der LASK ist nach 61 Jahren auf den heimischen Fußball-Thron zurückgekehrt. Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer gewann am Sonntag in der letzten Bundesliga-Runde bei der Wiener Austria 3:0 (1:0) und kürte sich zum zweiten Mal zum österreichischen Meister. Wie auch 1965 darf der Linzer Traditionsclub das Double bejubeln. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).