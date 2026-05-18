„Streichelweiche Gefahr“: Alarm vor Wandersaison

Die tödliche Kuhattacke in Osttirol lässt die Alarmglocken zum Start der Wandersaison läuten: Beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigten sich Kälber und Muttertiere neugierig bis warnend. Die Polizei ermittelt indes weiter.
Was als harmloser Spaziergang am Sonntag begann, endete in einer Katastrophe. Nahe Oberlienz wurde um die Mittagszeit ein einheimisches Ehepaar, wie berichtet, von einer Kuhherde attackiert. Die 67-jährige Einheimische erlag noch am Unglücksort ihren schweren Verletzungen, ihr 65-jähriger Mann wurde schwer verletzt mittels Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
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