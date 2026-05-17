Evakuierte Häuser nach Mure wieder freigegeben

Die zuletzt noch gesperrten drei Häuser seien wieder bewohnbar, so Patrick Heiss von der Freiwilligen Feuerwehr Kleinarl.

Durch die Beruhigung der Wetterlage hatte sich auch die Gefahr von weiteren Rutschungen entspannt. Der Hang habe sich wieder stabilisiert, berichtete Heiss. Ein Ereignis wie die Mure in der Nacht auf Samstag habe es in dem Bereich auch noch nie gegeben, hieß es.