Zug von Salzburg nach München nach Brand evakuiert

Nach dem Halt in Traunstein habe das Personal den Brand in Sekundenschnelle gelöscht. Die 22 Fahrgäste im betroffenen Waggon seien nie in Gefahr gewesen, sagte Herbert Hofer von den ÖBB.

Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr ein. Die Passagiere aus dem Nightjet wurden laut BRK dann in einer Turnhalle in Traunstein untergebracht und von Ärzten in Augenschein genommen. Notärzte untersuchten mehrere Fahrgäste, die den von der überhitzten Bremse erzeugten Rauch eingeatmet hatten. Laut Feuerwehr musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.