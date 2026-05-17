Ein Bikepark für Faistenau entsteht bis Ende Juni

Angst um den Skibetrieb braucht man beim Kessemann-Lift in Faistenau nicht haben. „Es ist alles so geplant, dass der Zauberteppich für die Kleinen und die Schlepper-Piste im Winter wie immer aufsperren“, sagt Hubert Strübler. Der Landwirt und Liftbetreiber hat seit Jahren gewälzte Pläne für einen Bikepark in Faistenau heuer in die Tat umgesetzt. Der im vergangenen Jahr erneuerte Lift macht’s möglich. Der Ganzjahresbetrieb beim Kesselmann startet ab dem 27. Juni. Denn dann wird die neue Zweirad-Attraktion in Betrieb gehen.