Ein Bikepark für Faistenau entsteht bis Ende Juni

Beim Kesselmann-Lift wird gerade an Trails und Schanzen für Radler geschuftet. Der Betrieb macht sich fit für die Zukunft und will künftig als Ganzjahresattraktion Sportler anlocken.
Angst um den Skibetrieb braucht man beim Kessemann-Lift in Faistenau nicht haben. „Es ist alles so geplant, dass der Zauberteppich für die Kleinen und die Schlepper-Piste im Winter wie immer aufsperren“, sagt Hubert Strübler. Der Landwirt und Liftbetreiber hat seit Jahren gewälzte Pläne für einen Bikepark in Faistenau heuer in die Tat umgesetzt. Der im vergangenen Jahr erneuerte Lift macht’s möglich. Der Ganzjahresbetrieb beim Kesselmann startet ab dem 27. Juni. Denn dann wird die neue Zweirad-Attraktion in Betrieb gehen.
Leichte und schwere Kurse warten auf Downhill-Fans
Manuel Gruber und Thomas Tschebul haben die Kurse und Schanzen für Mountainbiker in den vergangenen Monaten in den Hang gebaut. Gleich mehrere Varianten, von leicht bis schwer, haben die erfahrenen Trail-Architekten in Wiese und Wald integriert. Stets in Abstimmung mit dem Naturschutz.
Seit Mitte März waren die beiden Steirer in Faistenau zugange. Anfangs starker Niederschlag, dann gar keiner mehr, machte es den Bikestrecken-Bauern schwer. „Es war teilweise echt herausfordernd, was im Boden auf uns gewartet hat“, sagt der Ex-Mountainbike-Profi Gruber, der von Judenburg bis Japan gebaut hat.
In den kommenden Wochen sollen die Schanzen und Trails einmal ruhen. Das umgeackerte Erdreich muss sich setzen. Dann kommen Gruber und Tschebul wieder und verpassen Kickern und Steilkurven mit Rechen und Schaufel den Feinschliff. Erste Sprünge mit dem Downhill-Bike inklusive.
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