Noch mehr Pläne: „Kraftwerk nur der Beginn“

Derzeit wird am Kraftwerk noch an den Feineinstellungen gearbeitet. „Wir sind permanent dabei, die Steuerung an die Gegebenheiten anzupassen“, so Sams. Dabei gibt es viele Faktoren zu beachten. Dazu gehören der Wasserstand der Fischach – ob dieser nieder oder hoch ist – genauso wie jener der Salzach, weil er die Fallhöhe des Wassers durch das Kraftwerk beeinflusst. 1,24 Gigawattstunden soll das Wasserkraftwerk künftig pro Jahr unter optimalen Bedingungen produzieren. Das Wasser treibt über 200 Meter Länge und 6,3 Meter Höhendifferenz die Turbine des Kraftwerks an.