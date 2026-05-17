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Noch mehr Pläne: „Kraftwerk nur der Beginn“

Salzburg
17.05.2026 08:30
Das Wasserkraft in Bergheim-Muntigl ist seit einem halben Jahr in Vollbetrieb.
Das Wasserkraft in Bergheim-Muntigl ist seit einem halben Jahr in Vollbetrieb.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Seit einem halben Jahr erzeugt die Gemeinde Bergheim an der Fischach ihren eigenen Strom. Künftig sollen Speicher die Effizienz der Stromproduktion noch weiter steigern. Auch der gebaute Fischaufstieg von der Salzach in Richtung Wallersee funktioniert. 

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Mehr als fünf Millionen Euro hat die Gemeinde Bergheim in das Wasserkraftwerk an der Fischach beim Übergang zur Salzach investiert. Seit rund einem halben Jahr ist es in Vollbetrieb. „Wir haben von Jahresanfang bis April 200.000 Kilowattstunden Strom produziert“, erklärt Bauamtsleiter Martin Sams und fügt hinzu: „Das ist der Jahreszeit und den Trockenphasen entsprechend und so wie geplant.“

Der bisher produzierte Strom entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch von 57 Haushalten.

Bauamtsleiter Martin Sams war schon für den Bau mitverantwortlich, kümmert sich jetzt um eine ...
Bauamtsleiter Martin Sams war schon für den Bau mitverantwortlich, kümmert sich jetzt um eine hohe Stromerzeugnis des Kraftwerks.(Bild: Markus Tschepp)

Verwendet wird der Strom übrigens nur für gemeindeeigene Einrichtungen und Betriebe. Gerade im Sommer ist mit dem „Bergxi“-Freibad ein echter Stromfresser dabei. Auch der Winterbetrieb der Eisfläche ist energieintensiv.

Derzeit wird am Kraftwerk noch an den Feineinstellungen gearbeitet. „Wir sind permanent dabei, die Steuerung an die Gegebenheiten anzupassen“, so Sams. Dabei gibt es viele Faktoren zu beachten. Dazu gehören der Wasserstand der Fischach – ob dieser nieder oder hoch ist – genauso wie jener der Salzach, weil er die Fallhöhe des Wassers durch das Kraftwerk beeinflusst. 1,24 Gigawattstunden soll das Wasserkraftwerk künftig pro Jahr unter optimalen Bedingungen produzieren. Das Wasser treibt über 200 Meter Länge und 6,3 Meter Höhendifferenz die Turbine des Kraftwerks an.

Bürgermeister Robert Bukovc ist stolz aufs Projekt.
Bürgermeister Robert Bukovc ist stolz aufs Projekt.(Bild: Markus Tschepp)

Speicher soll künftig die Effizienz weiter steigern
Auch der Fischaufstieg von der Salzach in die Fischach wird von den Tieren gut genützt, berichtet der Bauamtsleiter. Dieser wurde aufwendig und mit vielen Ruhezonen für die Fische angelegt.

Den Bergheimern gehen weiterhin nicht die Ideen aus, um künftig noch effizienter zu werden. In den nächsten Jahren wird an Speichern gearbeitet. Damit kann der in der Nacht produzierte Strom untertags für Freibad und Co. verwendet werden.

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