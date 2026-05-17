16-Jähriger rast der Polizei mit E-Scooter davon

Am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs versuchte eine Fußstreife der Polizei einen 16-Jährigen E-Scooter-Lenker anzuhalten, weil er zu schnell und ohne Vorderlicht unterwegs war. Der Lenker missachtete aber die Zeichen der Polizei und fuhr den Beamten einfach davon. Geholfen hat es am Ende aber nicht.