16-Jähriger rast der Polizei mit E-Scooter davon

Am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs versuchte eine Fußstreife der Polizei einen 16-Jährigen E-Scooter-Lenker anzuhalten, weil er zu schnell und ohne Vorderlicht unterwegs war. Der Lenker missachtete aber die Zeichen der Polizei und fuhr den Beamten einfach davon. Geholfen hat es am Ende aber nicht.
Kurze Zeit später konnte der Jugendliche dennoch aufgehalten werden. An dem E-Scooter wurden mehrere technische Mängel festgestellt. Zudem wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 44 km/h nachgewiesen. E-Scooter dürfen maximal 25 km/h fahren.
Der 16-jährige Österreicher wird wegen mehrerer Vergehen angezeigt.
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