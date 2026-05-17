Syrer (16) ohne Schein und gestohlenen Kennzeichen

In Salzburg ist die Polizei am Sonntagmorgen auf einen amtsbekannten Jugendlichen aus Syrien aufmerksam geworden, weil dieser ein Auto lenkte. Der 16-Jährige konnte nicht im Besitz eines Führerscheins sein. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren außerdem gestohlen.
Wie sich herausstellte, hat der 16-Jährige das Auto selbst erworben. Die sichergestellten Kennzeichen wurden der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben.
Gegen den Jugendlichen werden mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen sowie wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.