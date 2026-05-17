„Dutton Ranch“: Würdiger „Yellowstone“-Nachfolger

„Hättest du jemals geglaubt, dass wir das haben werden? Diese Ruhe?“ Noch bevor Beth (Kelly Reilly) ihren Gedanken zu Ende sprechen kann, weiß der geschulte „Yellowstone“-Fan: Diese Ruhe ist nicht von Dauer. In den nächsten paar Minuten bis zum Vorspann von „Dutton Ranch“ ereilt Beth, Rip (Cole Hauser) und Cole (Finn Little), den sie unter ihre Fittiche genommen haben, bereits der nächste Schicksalsschlag. Ihr gemeinsames Leben geht – im wahrsten Sinne des Wortes – in Flammen auf, also müssen sie sich ein neues aufbauen, fernab ihrer geliebten Berge in Montana, im heißen, trockenen Texas. Dort macht ihnen nicht nur die Hitze zu schaffen, sondern auch die rivalisierende 10 Petal Ranch, der unangefochtene Platzhirsch in der Gegend. Das Grundstück, auf dem Beth und Rip ihr neues Zuhause gefunden haben, wollte sich eigentlich die 10-Petal-Matriarchin Beulah Jackson (Annette Bening) unter den Nagel reißen, doch jetzt ist es ihr mit der Dutton Ranch ein Dorn im Auge. Der nächste Konflikt ist also vorprogrammiert, denn in dem beschaulichen Städtchen, ein paar Stunden nördlich der mexikanischen Grenze, herrschen, wie schon in Montana, eigene Regeln.