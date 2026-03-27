„Scrubs“: Neustart für die erfolgreiche Kult-Serie

Lachen, während man den Finger in die Wunde hält

Ein Sinnbild dessen, was das „Scrubs“ von damals mit dem „Scrubs“ von heute verbindet, nämlich das Lustige mit dem Ernsten: lachen, während man den Finger in die Wunde hält. Sei es das kränkelnde Gesundheitssystem oder das Enttabuisieren mentaler Gesundheit – Bill Lawrence und seine Darsteller beackern die Themen mit gekonnter Leichtigkeit. Für eingefleischte Fans ist es, als würde man nach langer Zeit wieder (ins Spital) nach Hause kommen. „Eagle!“