Mehr Sex und Intrigen mit mehr Köpfchen und Humor

Nicht lange herumfackeln lautet die Devise – sowohl bei den Charakteren, als auch bei der Handlung von „Rivals“. So kommt es also wenig überraschend, dass es mit der zweiten Staffel der Erfolgsserie nahtlos weitergeht, wo die erste aufgehört hat. Der adelige Ex-Olympionike und Playboy Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) hat sich mit Selfmade-Millionär Freddie Jones (Danny Dyer) und dem einstigen Moderator Declan O‘Hara (Aidan Turner) zusammengetan, um mit Venturer einen eigenen Fernsehsender zu gründen und jenen von Lord Tony Baddingham (David Tennant), Corinium, zu Fall bringen. Doch der Erzrivale von Rupert und Ex-Chef von Declan ist mit allen Wassern gewaschen. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass Rupert gemeinsam mit der Tonys Produzentin Cameron Cook (Nafessa Williams) untergetaucht ist, nachdem sie Tony am Ende der ersten Staffel, nach einer Attacke, den Schädel einschlägt.