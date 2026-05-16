Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serien-Kritik

Mehr Sex und Intrigen mit mehr Köpfchen und Humor

Streaming
16.05.2026 20:05
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Die zweite Staffel der britischen Erfolgsserie „Rivals“ setzt auf die erste noch eins drauf und zeigt Comedy-Drama in Perfektion.

0 Kommentare

Nicht lange herumfackeln lautet die Devise – sowohl bei den Charakteren, als auch bei der Handlung von „Rivals“. So kommt es also wenig überraschend, dass es mit der zweiten Staffel der Erfolgsserie nahtlos weitergeht, wo die erste aufgehört hat. Der adelige Ex-Olympionike und Playboy Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) hat sich mit Selfmade-Millionär Freddie Jones (Danny Dyer) und dem einstigen Moderator Declan O‘Hara (Aidan Turner) zusammengetan, um mit Venturer einen eigenen Fernsehsender zu gründen und jenen von Lord Tony Baddingham (David Tennant), Corinium, zu Fall bringen. Doch der Erzrivale von Rupert und Ex-Chef von Declan ist mit allen Wassern gewaschen. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass Rupert gemeinsam mit der Tonys Produzentin Cameron Cook (Nafessa Williams) untergetaucht ist, nachdem sie Tony am Ende der ersten Staffel, nach einer Attacke, den Schädel einschlägt.

Viel Spannung in „Rivals“ dank Tennant, Williams, Hassell, Maclean und Turner (v.li.).
Viel Spannung in „Rivals“ dank Tennant, Williams, Hassell, Maclean und Turner (v.li.).(Bild: Disney)

Der ist allerdings noch am Leben und steigt wie ein intriganter, rachsüchtiger und skrupelloser Phönix aus der Asche. Aber auch sonst ist im fiktiven Rutchire einiges los. Sarah Stratton (Emily Atack) neue Moderations-Leidenschaft mit dem selbstverliebten James Vereker (Oliver Chris) könnte durch eine ungeplante Schwangerschaft ein jähes Ende finden, während James’ Ehefrau Lizzie (Katherine Parkinson) in Freddie verliebt ist. Declans einst erfolgreiche Frau Maud (Victoria Smurfit) will nach London zurück und ihre Tochter Taggie (Bella Maclean) kann sich aus dem heimlichen Kuss mit Rupert, der mit Cameron untergetaucht ist, keinen Reim machen.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Filmkritik
Das Glück ist kein Vogerl, sondern hat acht Arme
09.05.2026
„Krone“-Filmkritik
Hollywood durch den lauwarmen Kakao ziehen
18.04.2026
„Krone“-Serien-Kritik
Liebling, ich habe meine Frau geschrumpft!
03.05.2026

Mehr Sex, mehr Intrigen

Trotz der vielen Handlungsstränge läuft die zweite Staffel von „Rivals“ nie aus dem Ruder. Meisthaft werden die Geschichten – mit noch mehr Sex und noch mehr Intrigen – elegant, intelligent und humorvoll ineinander verwoben. Dass das auch noch von einem Cast ausgeführt wird, der ohne Ausnahme auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, sorgt für Fernsehen in Perfektion. Also nicht lange herumfackeln, einfach anschauen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Streaming
16.05.2026 20:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
182.794 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
165.739 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
150.118 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1731 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
999 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
958 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Streaming
„Krone“-Serien-Kritik
Mehr Sex und Intrigen mit mehr Köpfchen und Humor
Kino & Streaming
„Rivals“-Stars im Talk & Jackman feiert Comeback
Kino & Streaming
„Mortal Kombat 2“-Action & Sally Field in Topform
„Krone“-Serienkritik
Spannender Polit-Thriller um verzweifelte Mutter
„Krone“-Filmkritik
Das Glück ist kein Vogerl, sondern hat acht Arme
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf