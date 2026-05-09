Das Glück ist kein Vogerl, sondern hat acht Arme

Die zweifache Oscarpreisträgerin Sally Field und Lewis Pullman erwecken im neuen Netflix-Film „Das Glück hat acht Arme“ den gleichnamigen Bestseller rund um einen äußerst klugen und sehr einfühlsamen Riesenoktopus zum Leben.
Spätestens seit der Netflix-Doku „Mein Lehrer, der Krake“ wissen wir um die Intelligenz von Oktopussen Bescheid. Das führte bei vielen Fans sogar dazu, dass das wirbellose Tier nachhaltig von ihren Speiseplänen eliminiert wurde. Das war am Höhepunkt der Pandemie – wir alle bedürftig nach Nähe und Natur. Was sich bis heute nicht geändert haben dürfte, weshalb Shelby Van Pelts Roman „Das Glück hat acht Arme“ wohl auch zwei Jahre später zum Bestseller wurde. In der gleichnamigen Netflix-Verfilmung schlüpft Sally Field in die Rolle der introvertierten Witwe Tova, die sowohl ihren Mann als auch vor 30 Jahren ihren Sohn verloren hat. Tova arbeitet als Nacht-Reinigungskraft im Aquarium ihres Heimatstädtchens, und ist, neben ihrer Damenstrickrunde, eigentlich nur mit der Pazifischen Riesenkrake Marcellus befreundet.
Das überaus schlaue und einfühlsame Tier weiß um Tovas Trauma Bescheid und will ihr bei der Bewältigung helfen, was mit dem Auftauchen von Cameron (Lewis Pullman) um eine facette reicher und komplexer wird. Den jungen Mann plagen ähnliche Dämonen wie Tova – Verlust, Trauer, Aussichtslosigkeit. Damit hat der Oktopus also alle seine acht Hände voll zu tun, um wieder Harmonie in die Leben der beiden zu bringen.
Verlust, Trauer und glückliche Fügung
Mit sechs Händen weniger zeigt Sally Field einmal mehr, warum man sich in ihrer Gegenwart – selbst wenn es nur am Schirm ist – sofort fühlt, als würde einen die Oma liebevoll umarmen. Ein nicht zu unterschätzender Wohlfühlfaktor, den die zweifache Oscarpreisträgerin auch in diesem Film mühelos einbringt. Weshalb die Dynamik mit Lewis Pullman, der ihr Enkel sein könnte und nebst den verbindenden Geschichten ihrer Charaktere, so wunderbar funktioniert. Da werden die schauspielerischen Potenziale ihrer jeweils möglichen Liebschaften – Colm Meaney für Fields und Sofia Black D’Elia für Pullman – leider gnadenlos vernachlässigt.
Ganz im Gegensatz zu Alfred Molina der mit seiner wunderbar sonoren Stimme Marcellus der Riesenkrake reichlich Leben einhaucht. Und genau darum geht es am Ende, um Leben und alles, was damit einhergeht: Verlust, Trauer, Liebe, Neuanfänge und glückliche Fügung. Denn das Glück ist in diesem Fall kein Vogerl, sondern hat acht Arme.
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