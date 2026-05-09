Das Glück ist kein Vogerl, sondern hat acht Arme

Spätestens seit der Netflix-Doku „Mein Lehrer, der Krake“ wissen wir um die Intelligenz von Oktopussen Bescheid. Das führte bei vielen Fans sogar dazu, dass das wirbellose Tier nachhaltig von ihren Speiseplänen eliminiert wurde. Das war am Höhepunkt der Pandemie – wir alle bedürftig nach Nähe und Natur. Was sich bis heute nicht geändert haben dürfte, weshalb Shelby Van Pelts Roman „Das Glück hat acht Arme“ wohl auch zwei Jahre später zum Bestseller wurde. In der gleichnamigen Netflix-Verfilmung schlüpft Sally Field in die Rolle der introvertierten Witwe Tova, die sowohl ihren Mann als auch vor 30 Jahren ihren Sohn verloren hat. Tova arbeitet als Nacht-Reinigungskraft im Aquarium ihres Heimatstädtchens, und ist, neben ihrer Damenstrickrunde, eigentlich nur mit der Pazifischen Riesenkrake Marcellus befreundet.