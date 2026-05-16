Salzburg blickt nach Finalniederlage nach vorne

Salzburg lieferte einen Kampf ab, hat im Frauen-Cupfinale alles gegeben. Am Ende sollte es gegen eine übermächtige Wiener Austria nicht reichen. „Austria ist das stärkste Team der Liga, gegen das kann man schon mal verlieren“, betonte Kapitänin Lucia Orkic. Im Match gegen das aktuell beste Frauenteam Österreichs wurden die Defizite der Salzburgerinnen offensichtlich. Die Veilchen waren reifer und hatten im Gegensatz zu den Bullen kaum Passfehler dabei. „Unser Team ist extrem jung und wir lernen von Tag zu Tag extrem viel“, sagte Trainer Dusan Pavlovic nach der Niederlage. Die Erfahrungen aus jedem einzelnen dieser Topspiele, wie es sie auch in der Meisterrunde der Bundesliga Woche für Woche gibt, helfen seinem Team weiter. „Die kann man sich nicht kaufen, die muss man sich erarbeiten.“