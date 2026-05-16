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Drei Spiele noch

Salzburg blickt nach Finalniederlage nach vorne

Sport
16.05.2026 12:00
Vina Crnoja und die Salzburgerinnen waren nach der Niederlage sehr enttäuscht.
Vina Crnoja und die Salzburgerinnen waren nach der Niederlage sehr enttäuscht.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauenteam hat nach dem Cupfinale in dieser Saison noch drei Liga-Spiele vor der Brust. Die Erfahrungen aus dem Highlightspiel vor 4600 Zuschauern wollen die Bullen mitnehmen und daran weiter wachsen. Vor allem in der Offensive muss Salzburg nach vier Spielen ohne Treffer wieder zulegen.

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Salzburg lieferte einen Kampf ab, hat im Frauen-Cupfinale alles gegeben. Am Ende sollte es gegen eine übermächtige Wiener Austria nicht reichen. „Austria ist das stärkste Team der Liga, gegen das kann man schon mal verlieren“, betonte Kapitänin Lucia Orkic. Im Match gegen das aktuell beste Frauenteam Österreichs wurden die Defizite der Salzburgerinnen offensichtlich. Die Veilchen waren reifer und hatten im Gegensatz zu den Bullen kaum Passfehler dabei. „Unser Team ist extrem jung und wir lernen von Tag zu Tag extrem viel“, sagte Trainer Dusan Pavlovic nach der Niederlage. Die Erfahrungen aus jedem einzelnen dieser Topspiele, wie es sie auch in der Meisterrunde der Bundesliga Woche für Woche gibt, helfen seinem Team weiter. „Die kann man sich nicht kaufen, die muss man sich erarbeiten.“

Lucia Orkic und ihre Kolleginnen warfen alles hinein.
Lucia Orkic und ihre Kolleginnen warfen alles hinein.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Seit vier Spielen torlos
Was sich die jungen Spielerinnen auch wieder erarbeiten müssen, ist ein Torerfolg. Seit vier Pflichtspielen wartet Salzburg mittlerweile auf einen eigenen Treffer. Pavlovic winkte bei Kritik an seiner Offensive um die Stürmerinnen Vina Crnoja und Emelie Kobler jedoch sofort ab: „Wir probieren unser Spiel immer auf den Platz zu bringen. Wir wollen proaktiv sein, vorwärts verteidigen. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt immer einen Faktor Gegner.“ Dieser mache das ganze komplizierter. Dennoch sei es das Ziel, sich auch mit dem Ball weiterzuentwickeln. „Das sind alles Schritte, die noch vor uns liegen.“

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In dieser Spielzeit sind es nur noch drei Schritte bis zum Sommerurlaub. Am Sonntag (14) wartet das Heimspiel gegen St. Pölten, gefolgt von der Auswärtspartie gegen die Austria und dem Saisonabschluss am 29. Mai bei Sturm. „In der Liga schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Mal alles reinhauen und unsere Leistung bringen“, verspricht Orkic.

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