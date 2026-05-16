Alonso vor Unterschrift – auch Glasner ein Thema

Entscheidung vor WM-Start

Am Samstagnachmittag (16 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) duelliert sich Chelsea im FA-Cup-Finale mit Manchester City. Noch vor Beginn der Weltmeisterschaft (11. Juni) wollen die Londoner eine Entscheidung treffen. Aktuell hat Alonso die besten Karten. Oder macht am Ende doch Glasner das Rennen?