Alonso vor Unterschrift – auch Glasner ein Thema

Xabi Alonso steht offenbar kurz vor der Unterschrift beim FC Chelsea. Auch Oliver Glasner, der Crystal Palace im Sommer verlassen wird, ist ein Thema beim England-Giganten, der in der Premier League aktuell nur auf Rang neun liegt.
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gab es bereits ein Treffen zwischen den Chelsea-Verantwortlichen und Xabi Alonso, der seit seinem Aus bei Real Madrid im Jänner vereinslos ist. Die Verhandlungen laufen.
Für den Fall, dass der Deal mit Alonso nicht zustande kommt, gibt es noch drei weitere Kandidaten: Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (FC Fulham) und auch Oliver Glasner (Crystal Palace).
Dass Glasner Crystal Palace nach Saisonende verlassen wird, gilt bereits als fix. Der 51-jährige Österriecher möchte den nächsten Schritt machen und bei einem größeren Klub anheuern.
Entscheidung vor WM-Start
Am Samstagnachmittag (16 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) duelliert sich Chelsea im FA-Cup-Finale mit Manchester City. Noch vor Beginn der Weltmeisterschaft (11. Juni) wollen die Londoner eine Entscheidung treffen. Aktuell hat Alonso die besten Karten. Oder macht am Ende doch Glasner das Rennen?
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