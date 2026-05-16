Immer mehr Menschen verlernen das Lesen wieder

Viele Kursbesucher hätten in der Schule negative Erfahrungen gemacht: Unsensible Lehrer oder lachende Kinder, wenn man sich als Legastheniker beim Lesen abmüht, führen bei Erwachsenen oft dazu, das Lesen komplett zu meiden. Sie geben vor, die Brille vergessen zu haben und bitten um Hilfe. „Bricht aber ein Helfer, beispielsweise die Eltern oder der Ehepartner, weg, oder kommt das eigene Kind in die Schule, dann ist das oft der Auslöser, um Hilfe zu suchen und die Lesekompetenz wieder zu stärken“, freut sich Leitner. Mehr Lesekompetenz bedeute nicht immer sofort einen besseren Job, aber es wird bei der Arbeit einfach, wenn man Schilder im Lager, Sicherheitshinweise oder Ähnliches lesen kann, und das Privatleben gestaltet sich einfacher – vom Entziffern von Handyverträgen bis hin zum Einkaufen. „Der Kurs und dann das Können stärken das Selbstbewusstsein enorm“, weiß Leitner.