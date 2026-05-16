Mit Motorsäge Gruppe bedroht und Parolen geschrien

In der Heiligenstädter Straße ging es am Freitag kurz nach 1 Uhr lautstark zur Sache. Ein 40-jähriger Verdächtiger geriet mit einer Gruppe in Streit – als sich dieser immer weiter zuspitzte, soll der mutmaßliche Täter seine Motorsäge aus dem Wagen geholt und damit gedroht haben. Die Säge sei dabei jedoch nicht eingeschaltet gewesen, erklärte ein Polizeisprecher.