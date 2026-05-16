Austria-Pechvogel (22) beendet seine Karriere

Aus und vorbei: Austria-Pechvogel Ziad El Sheiwi beendet mit nur 22 Jahren seine Karriere. Das violette Eigengewächs erlitt seit Dezember 2021 insgesamt fünf Kreuzbandrisse.
Eine einst hoffnungsvolle Karriere kommt zu einem frühen Ende: Austria-Linksverteidiger Ziad El Sheiwi hat sich nach einer üblen Verletzungsserie dazu entschieden, seine Fußballerkarriere mit 22 Jahren zu beenden.
Verabschiedung bei Meisterschaftsfinale
„Manchmal entscheidet nicht der Wille, sondern der Körper“, sagte El Sheiwi, dessen Knie achtmal operiert werden musste. Das Eigengewächs der „Veilchen“ wird am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den LASK offiziell verabschiedet.
Nur sieben Pflichtspiele
Für die Austria kam El Sheiwi auf sieben Pflichtspiele. Sein Bundesligadebüt hatte er im Alter von 17 Jahren gefeiert, womit er als große Zukunftshoffnung in Wien-Favoriten galt.
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