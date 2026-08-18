Arznei-Skandal: Kein Stein bleibt auf dem anderen

Schweigen zu den zwei betroffenen Verantwortlichen

Ob sich die zwei betroffenen Frauen schuldbewusst oder zumindest kooperativ bei der Aufklärung zeigen, wollen die Häuser zum Leben nicht preisgeben: Man bitte „um Verständnis, dass wir uns zu laufenden dienstrechtlichen Verfahren nicht äußern“, heißt es gegenüber der „Krone“. Man betont aber das Bemühen um größtmögliche Transparenz und weist Berichte zurück, wonach die Angehörigen der betroffenen Bewohner erst aus den Medien von den Vorfällen erfahren hätten.