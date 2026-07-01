Wassersparen per Verordnung: Ein Bürger provoziert

Hat er einen eigenen Brunnen?

Man prüfe gerade, ob der St. Georgener – er fiel auch in Corona-Zeiten wegen seiner Abneigung zur „Obrigkeit“ auf – eventuell über einen Hausbrunnen im Garten verfügt und vielleicht dort den Gartenschlauch angeschlossen hatte. Das wäre dann kein Verstoß gegen die Verordnung. „Verzeichnet ist kein Brunnen, das heißt aber bei den alten Häusern nichts. Und einfach im Garten nachsehen dürfen wir nicht“, sagt der Bürgermeister, der auf Kooperation hofft, damit eine eventuelle Anzeige unterbleiben kann.