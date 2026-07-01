Quadlenker (26) von fallendem Ast tödlich verletzt

Ein tragischer Unfall forderte das Leben eines 26-jährigen Quadlenkers aus Klam in OÖ. Ein Ast traf ihn während der Fahrt am Kopf und klemmte ihn ein. Obwohl seine unverletzte Beifahrerin und Lebensgefährtin sofort Anrainer alarmierte, die den 26-Jährigen mit Motorsägen befreiten, verstarb er wenig später im Spital.
Ein schrecklicher Unfall forderte am späten Dienstagabend das Leben eines jungen Oberösterreichers. Der 26-Jährige aus Klam fuhr am Dienstag kurz nach 22 Uhr mit seinem Quad vom Ortschaftsbereich Reitberg in der Gemeinde Saxen in Richtung Klam. Am Sozius befand sich seine 21-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Klam.
Von Ast eingeklemmt
Aufgrund des Sturms brach ein Ast eines Kastanienbaumes neben der Fahrbahn ab und traf den 26-Jährigen direkt am Kopf. Der Lenker wurde zwischen Quad und Ast eingeklemmt. Seine Lebensgefährtin rannte sofort zum nächstgelegenen Haus und setzte von dort aus die Rettungskette in Gang.
Mit Motorsägen befreit
Herbeieilende Nachbarn befreiten den 26-Jährigen mit Motorsägen und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Unter Zuhilfenahme des Reanimationsgeräts wurde er in Notarztbegleitung in das UKH Linz gebracht. Dort verstarb er um 23.20 Uhr im Schockraum an den Folgen seiner schweren Verletzung. Die am Quad-Rücksitz mitfahrende 21-Jährige blieb wie durch ein Wunder unverletzt.
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