Quadlenker (26) von fallendem Ast tödlich verletzt

Mit Motorsägen befreit

Herbeieilende Nachbarn befreiten den 26-Jährigen mit Motorsägen und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Unter Zuhilfenahme des Reanimationsgeräts wurde er in Notarztbegleitung in das UKH Linz gebracht. Dort verstarb er um 23.20 Uhr im Schockraum an den Folgen seiner schweren Verletzung. Die am Quad-Rücksitz mitfahrende 21-Jährige blieb wie durch ein Wunder unverletzt.