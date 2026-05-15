Personal and professional
The dual construction projects of ORF construction chief Pius Strobl
Pius Strobl has served as ORF’s chief construction officer since 2015. A construction firm that received contracts worth millions from the state broadcaster also worked on the renovation of his private home. The “Krone” knows the background.
Pius Strobl has always been a polarizing figure. The co-founder of the Green Party, who served on the ORF Foundation Board until 2006 and then moved to Küniglberg as a manager, is fueling the current debate about the state broadcaster as a top earner with a claim to a supplementary pension worth millions.
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