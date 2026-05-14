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Auslieferungs-Ranking

Diese Politiker nahm Justiz am öftesten ins Visier

Innenpolitik
14.05.2026 19:55
Wer sind sie, die „schlimmen Finger“ des Parlaments?
Wer sind sie, die „schlimmen Finger“ des Parlaments?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Wer im Nationalrat sitzt, genießt zwar Immunität, kann aber „ausgeliefert“ werden. Über die Jahre gerieten dutzende Politiker ins Visier der Justiz. Doch welche Politiker trifft es dabei am häufigsten? Und wieso? Die „Krone“ kennt die Zahlen zu den Auslieferungsbegehren im Parlament.

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Wer im Nationalrat sitzt, genießt in Österreich einen besonderen Schutz: Gegen Abgeordnete darf nicht einfach ermittelt werden. Will die Staatsanwaltschaft aktiv werden, muss sie zuerst ein sogenanntes „Auslieferungsbegehren“ an das Parlament stellen. Dort entscheiden die Abgeordneten dann selbst, ob Ermittlungen zugelassen werden oder nicht.  Doch wer sind sie, die „schlimmen Finger“ des Parlaments? Die „Krone“ kennt die Statistik.

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