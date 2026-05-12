USA: Lithium-Minen bedrohen indigene Bevölkerung

Großteil der Ländereien gehört indigenen Völkern

Die USA stufen einen Großteil der Flächen, auf denen Lithiumprojekte vorangetrieben werden, als öffentlich ein. Nach internationalen Menschenrechtsstandards gehört jedoch ein Großteil dieser Ländereien den indigenen Völkern, die darauf leben oder sie anderweitig nutzen, beklagt Amnesty International. Eine Zustimmung der indigenen Völker wäre nie eingeholt worden und setzt „die gleichen Muster der Enteignung fort, mit denen indigene Völker seit Generationen konfrontiert sind“.