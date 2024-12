Adipositas kostet zehn gesunde Lebensjahre

Folgekrankheiten werden unterschätzt

„Adipositas muss viel stärker im Fokus sein.“ In Österreich leide laut Zahlen aus dem Jahr 2022 mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 15 Jahren, das sind 3,79 Millionen Menschen, an Übergewicht. 1,24 Millionen davon sind von Adipositas betroffen, auch jedes dritte Kind im Alter von 9 bis 10 Jahren“, so Korosec.